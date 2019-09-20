ياسمين صبري تتصدر تويتر ومغردون: قمر كالعادة بس الفستان وحش

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ياسمين_صبري.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بعد إطلالتها بفستان أخضر طويل من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
وجاءت التعليقات كالآتي :فستان ياسمين صبري وحش اوي.. أجمل واحده من غير مجهود ❤❤ ..ياسمين صبري كانت قمر كالعادة بس الفستان وحش...كالعادة برضه.. ياسمين صبري لو لبست اي هتفضل احلي واحده في مصر بجد ومش ببالغ فعلا 😂❤️❤️
ياسمين صبري تحتفل مع فانزها السعودي باليوم الوطني.. فستان قروي وباللهجة المصريةه بلدي بس اللي شفع لها أنها ياسمين صبرى الجميلة 😇#مهرجان_الجونة_السينمائي .
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بعد إطلالتها بفستان أخضر طويل من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
وجاءت التعليقات كالآتي :فستان ياسمين صبري وحش اوي.. أجمل واحده من غير مجهود ❤❤ ..ياسمين صبري كانت قمر كالعادة بس الفستان وحش...كالعادة برضه.. ياسمين صبري لو لبست اي هتفضل احلي واحده في مصر بجد ومش ببالغ فعلا 😂❤️❤️
ياسمين صبري تحتفل مع فانزها السعودي باليوم الوطني.. فستان قروي وباللهجة المصريةه بلدي بس اللي شفع لها أنها ياسمين صبرى الجميلة 😇#مهرجان_الجونة_السينمائي .