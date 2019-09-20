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فن

ياسمين صبري تتصدر تويتر ومغردون: قمر كالعادة بس الفستان وحش

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:32 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ياسمين_صبري.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بعد إطلالتها بفستان أخضر طويل من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وجاءت التعليقات كالآتي :فستان ياسمين صبري وحش اوي.. أجمل واحده من غير مجهود ❤❤ ..‏ياسمين صبري كانت قمر كالعادة بس الفستان وحش...كالعادة برضه.. ياسمين صبري لو لبست اي هتفضل احلي واحده في مصر بجد ومش ببالغ فعلا 😂❤️❤️

‏ياسمين صبري تحتفل مع فانزها السعودي باليوم الوطني.. ‏فستان قروي وباللهجة المصريةه بلدي بس اللي شفع لها أنها ياسمين صبرى الجميلة 😇‎#مهرجان_الجونة_السينمائي .

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