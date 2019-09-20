الرئيس يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العرابي .. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



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