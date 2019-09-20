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الرئيس يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العرابي .. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:15 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
البهى عمرو
استعرضت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

المصري اليوم
الرئيس يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العرابي
التعليم العالي: بدء الدراسة بالجامعات غدًا .. والتأجيل شائعة

أخبار اليوم

رئيس الوزراء: عقد سلسلة اجتماعات مجلس المحافظين الفترة المقبلة

صدى البلد
بدء الدراسة فى 12 محافظة لطلاب الصفوف من 3 ابتدائي لثانوية عامة.. غدا
الوطن
غرفة السياحة: ارتفاع أسعار العمرة 4 آلاف جنيه مقارنة بالعام المالضى

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