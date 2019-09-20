ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد فوزه على نتنياهو.. جانتس يتشاور مع أحزاب اليسار والوسط

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:26 ص
جانتس يتشاور مع أحزاب
جانتس يتشاور مع أحزاب اليسار والوسط
سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة، بأن رئيس حزب كاحول لافان بيني جانتس بدأ مشاوراته مع رؤساء أحزاب اليسار الوسط وذلك بعد فوزه على حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن جانتس اجتمع مع رئيس المعسكر الديمقراطي نيتسان هوروفيتس في تل أبيب وسيلتقي لاحقا مع رئيس حزب العمل جيشر عمير بيرتس ولكن لم يتم بعد ترتيب للقاء مع رئيس إسرائيل بيتنا افيجدور ليبرمان ورئيس القائمة المشتركة ايمن عودة.

وتأتي هذه الاجتماعات بهدف المشاورات التي سيشرع فيها رئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين يوم الأحد المقبل قبل اختيار الشخصية الأوفر حظا التي سيسند إليها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحراك السياسي الإسرائيلي.. فشل تشكيل قائمة عربية مشتركة لـ انتخابات الكنيست الـ22.. تحالفات الوسط مع اليسار والتعاون مع ميرتس لا يغير التوازنات.. وجيشر يتوحد مع العمل

إسرائيل على صفيح ساخن.. نتنياهو يتفوق على معسكر اليسار وليبرمان يعيقه.. اتحاد إيهود باراك مع ميرتس لم يكتمل.. حزب العمل يواجه معضلة كبيرة.. والقائمة العربية المشتركة تنطلق برئاسة أيمن عودة

47 يوما على انتخابات إسرائيل.. تفاصيل القوائم النهائية لـ أحزاب تل أبيب.. 32 حزبا يتنافسون على 120 مقعدا بـ الكنيست الـ22.. توقعات بفوز 9 فقط.. والليكود وحزب الجنرالات والقائمة المشتركة الأبرز

الحراك السياسي الإسرائيلي خلال 24 ساعة.. حزب العمل يرفض الانضمام لحكومة نتنياهو.. ليبرمان يطمح في منصب رئيس الوزراء.. تحالف نهائي لـ ميرتس مع إيهود باراك.. وتوقعات بتراجع جانتس

صدمة لـ إسرائيل.. النتائج شبه النهائية لـ انتخابات الكنيست الـ 22

انتهى عهد نتنياهو فى دولة الاحتلال.. لا مفر من حكومة وحدة وطنية.. رئيس إسرائيل سيختار رئيس الوزراء القادم.. وشن حرب على غزة الخيار الوحيد أمام بيبي للعودة لمنصبه

ترشيحاتنا

كرانيش ومنفوش... نجمات فقدن البساطة فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

داليا البحيري تعود لتصوير "فالنتينو" مع عادل إمام

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

بعد تحذير الـfda..لا تشرب هذه الأدوية لوجود شبهات شوائب مسرطنة بها..نواب:سحبها من السوق ليس له أى تأثير على المرضى أو الدواء..وهناك 50 صنفا بديلا لها

الاستقرار نصيب المعدن الأصفر .. أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-9-2019

الإفتاء: 7 أمور تساعدك في التخلص من العادة السرية.. فيديو

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

بفستان جريء.. ناهد السباعي تخطف الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

سكاى نيوز : وقوع جرحى في إطلاق نار بأحد شوارع واشنطن

تعرف على سبب عدم تواجد نبيل الحلفاوي في مهرجان الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة