بعد فوزه على نتنياهو.. جانتس يتشاور مع أحزاب اليسار والوسط

أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة، بأن رئيس حزب كاحول لافان بيني جانتس بدأ مشاوراته مع رؤساء أحزاب اليسار الوسط وذلك بعد فوزه على حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو.



وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن جانتس اجتمع مع رئيس المعسكر الديمقراطي نيتسان هوروفيتس في تل أبيب وسيلتقي لاحقا مع رئيس حزب العمل جيشر عمير بيرتس ولكن لم يتم بعد ترتيب للقاء مع رئيس إسرائيل بيتنا افيجدور ليبرمان ورئيس القائمة المشتركة ايمن عودة.



وتأتي هذه الاجتماعات بهدف المشاورات التي سيشرع فيها رئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين يوم الأحد المقبل قبل اختيار الشخصية الأوفر حظا التي سيسند إليها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.