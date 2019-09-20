الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف .. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الخريف درجات الحرارة تكون في معدلاتها الطبيعية ومستقرة مؤكدا أن المواطنين يشعرون بالتحسن في هذا الفصل بعد درجات الحرارة المرتفعة بفصل الصيف ونسبة الشبورة اليوم وغدا ستكون أقل من الأيام الماضية وسوف يساعد على انخفاض درجة الحرارة.



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن فصل الخريف من الممكن ان يتخلله بعض الحالات من الطقس السيئ وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أيضا يكون هناك نشاط للرياح على المناطق الصحراوية يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض الطرق وهذا هو المتوقع خلال الأيام القادم في جنوب الصعيد وجنوب سيناء وبالتالي سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.



وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن فصل الخريف قد قارب ومن المتوقع أن تكون بدايته بمنتصف الأسبوع ويشهد اعتدالا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة ومن المستبعد سقوط الأمطار خلال هذه المرحلة بالبدايات.