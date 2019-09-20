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أخبار العالم

الداخلية الكويتية: جاهزون للتعامل الفوري مع أي أحداث في إطار الوضع الإقليمي الراهن

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
الكويت تمشط المياة
الكويت تمشط المياة الاقليمية
أ ش أ
أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام، الجاهزية الكاملة لكافة القطاعات بالوزارة، للتعامل مع أي أحداث طارئة، في إطار الوضع الاقليمي الراهن.

وقالت (الداخلية) الكويتي - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) - إن النهام ترأس اجتماعا أمنيا، ضم القيادات الأمنية الميدانية؛ حيث استمع الى أهم الاستعدادات الأمنية، ومستوى جاهزية قطاعات الوزارة في تأمين الوضع الاقليمي الراهن، والواجبات والمهام المنوطة بهم على مدار الساعة.

وأضافت أن الاجتماع يأتي في اطار التنسيق والعمل الميداني المشترك مع كافة الأجهزة المعنية، والتعزيزات اللازمة وخطط التعاون مع كافة الفرضيات والأحداث الطارئة.

وأشارت إلى أن وكيل وزارة الداخلية الكويتية، دعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع المؤسسة الأمنية، واستقاء المعلومات المتعلقة بالأوضاع الأمنية من مصادرها الرسمية، المتمثلة في الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني، منعا لنشر أو تداول الشائعات، حفاظا على سلامة البلاد وأراضيها من أي أخطار.

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