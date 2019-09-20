زار معبد فيلة ومتحف النيل.. سفير جورجيا في أسوان لأول مرة

زار ألكسندر نالباندوف، سفير جورجيا في القاهرة، مدينة أسوان لأول مرة؛ حيث التقى مع اللواء السيد سعيد حجازي نائب محافظ أسوان في 15 سبتمبر 2019.



وخلال لقائهما، اتفق سفير جورجيا ونائب محافظ أسوان على التعاون في مجال السياحة وعلى التحضير قريبا لاتفاقية تآخي بين مدينة أسوان وإحدى المدن الجورجية.



وأبدى سفير جورجيا في القاهرة إعجابه الشديد بمدينة أسوان وزار معبد فيلة ومتحف النيل ولم يفوته جولة نيلية رائعة بين الجزر.



وفى ختام اللقاء قام اللواء سعيد حجازى بإهداء درع المحافظة للسفير نالباندوف تقديرًا وعرفانًا لزيارته لأسوان.