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رياضة

الأهلى بالأحمر والزمالك بالأبيض فى مباراة السوبر المصري الليلة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
زى الاهلى والزمالك
زى الاهلى والزمالك
منتصر الرفاعى
كشف اتحاد الكرة المصرى عن الزى الذى يرتديه فريقا النادي الأهلى ونادي الزمالك فى مباراة السوبر المصري المقرر لها السابعة مساء اليوم بإستاد برج العرب.

وسيرتدى نادي الزمالك زيه الرسمى المكون من : قميص أبيض - شورت أزرق - شراب أبيض.


وسيرتدى النادي الأهلي زيه الرسمى المكون من : قميص أحمر - شورت أبيض - شراب أحمر.

ويخوض الأهلي المباراة باعتباره بطلا لمسابقة الدوري 2017 - 2018، بينما يخوض الزمالك اللقاء باعتباره حامل لقب كأس مصر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك اليوم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة- أحمد الشيخ - رمضان صبحي.

الهجوم: مروان محسن.

وتوج الأهلي بالبطولة 10 مرات من أصل 12 مشاركة بينما حصد الزمالك اللقب 3 مرات خلال 8 مشاركات وتوج كلا من حرس الحدود و المقاولون العرب بالبطولة مرة وحيدة خلال مشاركتين.

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