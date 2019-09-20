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أصل الحكاية

كيف ربى ملك السعودية أولاده.. الأمير سلطان بن سلمان يكشف تفاصيل أسرية لأول مرة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:09 م
أبناء الملك سلمان
أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز
مــحـــمـــد مــجــــدي
تعد حياة الملوك والأمراء والرؤساء الخاصة مصدر اهتمام شعوبهم، باعتبارهم قدوة، خصوصا فيما يتعلق بتربية الأبناء، وهو ما وضح من اهتمام السعوديين والعرب عامة بحديث الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، عن الحياة الأسرية داخل منزل خادم الحرمين الشريفين.

واستعرض الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ذكرياته مع والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وطريقة تربية العاهل السعودي لأبنائه، مؤكدا أن الملك كان حريصا على أن يختلط أبناؤه بالناس، ولا يعيشوا في عزلة عنهم مع مدرس خاص أو «زاوية ملكية» أو في «لحظات ملكية».

وفي لقطات مصورة للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أذاعها حساب «التواصل الحكومي» على «تويتر»، بعنوان «اللحظات الذهبية»، مرفقة بتعليق «همة تحت القمة.. حياة في بيت الملك سلمان.. يحكيها الابن الأمير سلطان بن سلمان»، قال الابن الثاني للملك سلمان بن عبدالعزيز: «إنه نشأ وإخوته في مدارس الأنجال، التي تحولت إلى معهد العاصمة النموذجي، وكانت مدارس مفتوحة، وفيها كل الأسر وكل الناس».



وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أنه وأخوته كانوا على تواصل مع أبناء الشعب السعودي من خلال رحلتهم التعليمية؛ حيث أوضح أنهم تعرفوا على زملائهم من كل سكان الرياض، وكل الأهالي حاضرة وبادية، من خلال المدارس العامة وليست الخاصة.



وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يعد أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم، أنه نشأ وتربى في بيت مفتوح، تأتي إليه الناس كل يوم، وأن والده كان لديه نظام مهم وهو رعايته لأولاده، وكان يجتمع معهم على الغداء، وهو ما يسمى «جمعة الغداء» عند كل الأسر.

وأكد الابن الثاني للملك سلمان بن عبدالعزيز أن العاهل السعودي كان حريصا على التواجد بين أبنائه، لافتا إلى أن بيت الملك كان مفتوحا أمام كل الناس يأتون من جميع أنحاء المملكة.

وقال الأمير سلطان بن سلمان إن خادم الحرمين الشريفين عود أبنائه على الجلوس مع كبار القوم، حيث كان عمره 8 أو 9 سنوات ويجلس مع رجال شاركوا مع الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة، واصفا هذه اللحظات بأنها لحظات ذهبية.

والملك سلمان هو الابن الـ25 من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، فهو أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة.

وللملك سلمان 3 زوجات، أنجبن له 12 ابنا، 11 ابنا وبنت واحدة، حيث تزوج الملك سلمان الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري وأنجبت منه الأمير فهد، والأمير سلطان، والأمير أحمد، والأمير عبد العزيز، والأمير فيصل، والأميرة حصة.

وتزوج الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حِثلين العجمي التي أنجبت منه الأمير محمد ولي العهد ووزير الدفاع، والأمير تركي، والأمير خالد، والأمير نايف، والأمير بندر، والأمير راكان.

وتزوج الأميرة سارة بنت فيصل بن ضيدان أبو اثنين السبيعي وتطلقا فيما بعد وأنجبت منه الأمير سعود.

وتزوج الأميرة مضاوي بنت ماجد بن عبدالعزيز الدويش المطيري وطلقها فيما بعد، وتزوج وفاء عبدالله الشهـري والأميرة سلطانة بنت منديل المنديل الخالدي.

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