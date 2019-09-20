وفد البرلمان المصري بروسيا يعقد اجتماعا حول تعزيز العلاقات بين البلدين

عقد الوفد البرلماني المصرى المتواجد فى العاصمة الروسية موسكو برئاسة النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية عدة اجتماعات مع "أوماخانوف" نائب رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي، و"كوناستنتين كوزاتشيف" رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد وأعضاء اللجنة، و"سلوتسكي" رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الدوما الروسي وأعضاء اللجنة.



تناول الوفد المصرى من خلال هذه اللقاءات سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات البرلمانية، وتم التباحث حول قضايا التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ومناقشة تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.



كما تناول الجانبان مختلف قضايا التعاون الاقتصادية والتعليمية والثقافية والتكنولوجية ومجالات الطاقة فى إطار استراتيجية مصر ٢٠٣٠ ، حيث اتفق الجانبان في هذه الاجتماعات على الاستمرار في العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين في القضايا المشار إليها وغيرها من قضايا التعاون المصرى الروسى.



واستعرض الجانب المصرى جهود الدولة المصرية فى تمكين المرأة والشباب فى مختلف المجالات، وعن التمثيل غير المسبوق لهذه الفئات فى البرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.



كما تناول الجانب المصرى، مساعي مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، بما يخدم المصالح الأفريقية في إطار استراتيجية أفريقيا ٢٠٦٣ .



يذكر أن الوفد المرافق للنائب كريم درويش يضم عددًا من النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية وهم : طارق الخولي أمين سر اللجنة ، سوزى رفله ، ماريان عازر، هشام سليم، عبدالله مبروك .