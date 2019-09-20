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مرأة

بالتركي والسوري.. طريقة عمل اللبنة بكل جنسياتها

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:40 م
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
نهى حمدي
اللبنة أكلة خفيفة ولذيذة تضفي على سفرة الإفطار مذاق خاص يختلف عن باقي الأكلات الأخرى، وكذلك فوائدها العديدة لغنائها بالفيتامينات والمعادن الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وتساعد اللبنة على تنظم ضغط الدم، وتساعد في إنقاص الوزن، وتقوي المناعة، لما لها من مفعول قوي في القضاء على الاكتئاب والقلق، وغيرها من الفوائد التي تعود على الجسم من تناول اللبنة بكل طرقها، وحتى تنعم اسرتك بكل هذه الفوائد إليك طريقة عمل اللبنة في البيت، وطريقة عمل اللبنة المدعبلة، وطريقة عمل اللبنة التركية، وغيرها. 

مكونات طريقة عمل اللبنة في البيت:
- لتر لبن كامل الدسم.
- ملعقتين كبيرتين من اللبن الرايب.
- ملح. 
- نعناع ناشف مطحون. 
- فلفل اخضر.
- زيتون ومخلل بحسب الرغبة.
- زعتر مطحون.

خطوات طريقة عمل اللبنة في البيت:
- نغلي الحليب ثم نتركه ليهدأ ويبرد. 
- نصب نصف كمية الحليب في وعاء متوسط الحجم ونضيف عليه اللبن الرايب.
- ثم نضع الجزء الباقي من الحليب على الخليط ونقلبهم سويًا، مع إضافة الملح.
- نغطي الخليط بالقماش ونتركه لمدة 6 ساعات في مكان جاف ومظلم، حتى يصبح القوام متماسك.
- نسكب الخليط في قطعة قماش نظيفه ونربطها ثم نعلقها على الحوض بالمطبخ، حتى تصفي الماء تمامًا ونتركها لمدة ليلة كاملة. 
- ثم نضعها في العلبة ونضيف إليها النعناع والزعتر وندخلها الثلاجة ,
- أو تشكيلها على هيئة كرات صغيرة ووضعها في برطمان زجاجي ونسكب فوق زيت الزيتون.
- وندخلها الثلاجة.
مقادير طريقة عمل اللبنة المدعبلة
- 2 كيلو حليب ماعز.
- زيت زيتون.
- ملح

خطوات طريقة عمل اللبنة المدعبلة:
- نضيف للبن الملح. 
- نضع اللبن المملح في قطعة قماش ونربطه جيدًا ونعلقه بالمطبخ حتى يصفي السوائل منه، ويصبح قوامه متيبس.
- نقسم الحليب إلى جزئين نشكل جزء منه على هيئة كرات والجزء الآخر نتركه في قماشة لمدة 3 أو 4 أيام حتى يجف، وتتم هذه العملية في درجة حرارة الغرفة.
- وفي برطمانات محكمة الغلق نضع زيت الزيتون ونضع بداخلها كرات اللبنة ونتركها لمدة 15 يوم، ثم نضيف السمسم أو الزعتر إليه. 
طريقة عمل اللبنة التركية

- ½ لتر لبن.
- ½ لتر كريمة سائلة. 
- 4 ملاعق كبيرة من الخل.
- ملعقة كبيرة زبادي.
- ملح.
خطوات عمل اللبنة التركية: 
- في وعاء متوسط الحجم نخلط اللبن والزبادي والخل والملح، والكريمة مع بعضهم.
- نرفع الوعاء على النار ونستمر في تقليب الخليط، إلى أن يصبح قوامه ثقيل ومتماسك، نهدأ النار ونتركه 20 دقيقة ونرفعه من على النار. 
- نترك الخليط ليبرد وتصبح حرارته بدرجة حرارة الغرفة، ونصفيه في علبة زجاجية باستخدام الشاش، ونضعه بعد ذلك في الثلاجة.

مكونات طريقة عمل اللبنة السورية :
- كيلو لبن رايب.
- 3 ملاعق ملح.
- كوب من زيت زيتون.

خطوات طريقة تحضير اللبنة السورية:
- في مصفاة كبيرة نضع شاش نظيف أو قطعة قماش.
- نمزج اللبن بالملح ونقلبهم جيدًا.
- نصب الحليب المملح إلى الشاش. 
- ونترك الخليط في الثلاجة ليتخلص من السوائل.
- نشكل نصف الخليط على هيئة كرات ثم نضعهم في طبق أو صينية ونغطيها ونتركها حتى تتماسك. 
- على مدار يوم نقوم بتقليبها. 
- وفي برطامن نضع زيت الزيتون ونضيف إليه اللبنة ونتركهم في الثلاجة. 

طريقة عمل اللبنة طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة طريقة عمل اللبنة

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