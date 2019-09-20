بالتركي والسوري.. طريقة عمل اللبنة بكل جنسياتها

اللبنة أكلة خفيفة ولذيذة تضفي على سفرة الإفطار مذاق خاص يختلف عن باقي الأكلات الأخرى، وكذلك فوائدها العديدة لغنائها بالفيتامينات والمعادن الغذائية التي يحتاجها الجسم.





وتساعد اللبنة على تنظم ضغط الدم، وتساعد في إنقاص الوزن، وتقوي المناعة، لما لها من مفعول قوي في القضاء على الاكتئاب والقلق، وغيرها من الفوائد التي تعود على الجسم من تناول اللبنة بكل طرقها، وحتى تنعم اسرتك بكل هذه الفوائد إليك طريقة عمل اللبنة في البيت، وطريقة عمل اللبنة المدعبلة، وطريقة عمل اللبنة التركية، وغيرها.





مكونات طريقة عمل اللبنة في البيت:

- لتر لبن كامل الدسم.

- ملعقتين كبيرتين من اللبن الرايب.

- ملح.

- نعناع ناشف مطحون.

- فلفل اخضر.

- زيتون ومخلل بحسب الرغبة.

- زعتر مطحون.





خطوات طريقة عمل اللبنة في البيت:

- نغلي الحليب ثم نتركه ليهدأ ويبرد.

- نصب نصف كمية الحليب في وعاء متوسط الحجم ونضيف عليه اللبن الرايب.

- ثم نضع الجزء الباقي من الحليب على الخليط ونقلبهم سويًا، مع إضافة الملح.

- نغطي الخليط بالقماش ونتركه لمدة 6 ساعات في مكان جاف ومظلم، حتى يصبح القوام متماسك.

- نسكب الخليط في قطعة قماش نظيفه ونربطها ثم نعلقها على الحوض بالمطبخ، حتى تصفي الماء تمامًا ونتركها لمدة ليلة كاملة.

- ثم نضعها في العلبة ونضيف إليها النعناع والزعتر وندخلها الثلاجة ,

- أو تشكيلها على هيئة كرات صغيرة ووضعها في برطمان زجاجي ونسكب فوق زيت الزيتون.

- وندخلها الثلاجة.