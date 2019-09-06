تكفيكِ شر الاكتئاب.. طريقة عمل اللبنة في البيت



طريقة عمل اللبنة في البيت



مقادير طريقة عمل اللبنة في البيت:



- 1 لتر لبن كامل الدسم أو 6 أكواب حليب مذاب فيها 12 ملعقة كبيرة حليب بودرة بما يعادل ذلك 1 لتر لبن.

- 2 ملعقة كبيرة من اللبن الرائب أو الزبادي.

- مقدار من الملح حسب الرغبة.

-2 ملعقة كبيرة من النعناع المطحون.

- ثمرة فلفل أخضر حلو وليس حار.

- زيتون، حسب الرغبة.

- مقدار من المخلل بحسب الرغبة.

- زعتر ناشف مطحون.



طريقة تحضير اللبنة في المنزل:



- في وعاء كبير نضع الحليب ونتركه على النار حتى يغلي، ونراعي التقليب المستمر حتى لا يفور الحليب أو يلتصق في قاع الإناء أو يحترق.

- نترك الحليب المغلي حتى يهدئ ويبرد قليلًا قبل الاستخدام.

- فيما بعد نضع جزء من اللبن المغلي في وعاء متوسط مقعر.

- نضيف اللبن الرائب أو الزبادي إلى اللبن المغلي.

- ثم نضيف الاثنين إلى الجزء المتبقي من الحليب المغليو نقلبهم سويًا جيدًا.

- لاحقًا نضع كمية الملح حسب الرغبة إلى الخليط.

- بعد ذلك نقوم بتغطية الوعاء بفوطة أو قطعة قماش نظيفة.

- لمدة لا تقل عن 6 ساعات نترك المزيج في مكان مظلم وجاف، إلى أن يصبح قوام المزيج متماسك نسبيًا أشبه بقوام المهلبية.

- لتأتي المرحلة التالية وهي صب اللبن في قطعة قماشية نظيفة، وربطها بشكل جيد.

- ثم نعلق القماشة على أي شيء في المطبخ حتى تتصفى من السوائل تمامًا، وتبقى على هذا الوضع ليلة كاملة.

- وأخيرًا وضعها بعلبة بلاستيكية أو برطمان زجاجي حسب الرغبة ومن ثم إضافة الطعم المفضل لديك إلى اللبنة.

- كما يمكن تشكيلها على هيئة كرات صغيرة متساوية الحجم ووضعها داخل برطمان زجاجي وتغطيتها بزيت الزيتون.

- نحفظ اللبنة في الثلاجة ونخرجها عند الاستخدام، وبالهنا والشفا.



فوائد اللبنة:



- تنظم معدل ضغط الدم في الجسم.

- تحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يحتاجه الجسم وبالتالي تمده بالطاقة والحيوية.

- تساهم في عملية فقدان الوزن.

- تقوي جهاز المناعة وتحسن عملية الهضم.

- تقي من الاكتئاب والقلق.

- تحافظ على الصحة العقلية.



يحاول الكثيرون إعداد اللبنة في المنزل لضمان جودتها ونظافتها بعيدًا عن المواد الحافظة المضرة في أغلب الأحيان، إلى جانب ذلك رغبتهم في الحصول على مذاق لذيذ من صنع ايديهم ولا سيما أن تكون قليلة التكلفة، ومن هنا يتجهون إلى محركات البحث للحصول على أفضل طريقة عمل اللبنة في البيت.