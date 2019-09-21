يقضي على الرياضة.. طلب إحاطة لوقف إنشاء مباني داخل الملاعب بالمدارس الحكومية

أعلنت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تقدمها بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن إنشاء مباني داخل مدرسة الفردوس بالمنصورة محافظة الدقهلية خلال دور الانعقاد المقبل.



وأضافت "نصر" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن استخدام ملاعب المدارس في إنشاء مباني مدرسية يهدد بقاء الانشطة الرياضية داخل المدارس بالاضافة إلى أنه يؤدي إلى قتل مهارات الطلاب الذين من الممكن أن يكونوا أبطال العالم في المستقبل.



وأشارت النائبة إلى أنها تقوم بالتواصل مع الجهات المعنية لوقف أنشاء مباني داخل الملاعب بالمدارس واستخدام اراضي اخري في ذلك الأمر، مؤكدة على أنها ستقوم باستخدام أدواتها البرلمانية بالكامل في حالة عدم الاستجابة من قبل الجهات المعنية.



وأوضحت النائبة انها ستقوم بمتابعة هذا الأمر بشكل دقيق إلى أن يتم استبعاد انشاء هذه المبادئ داخل الملاعب بشكل نهائي.