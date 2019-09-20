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فن

أنغام تشعل حفل الإسكندرية.. وتستعد للقاء التجمع الخامس..صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:12 م
أنغام
أنغام
آيه عاطف
أحيت الفنانة أنغام، حفل غنائي كبير، مساء أمس الخميس، بصحبة المايسترو هاني فرحات، في إحدى الفنادق الكبرى بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور جماهيري ضخم.

وقدمت أنغام، عددا كبيرا من أغاني البومها الأخير "حالة خاصة جدًا" منها أغنية "هدنة"، و"ولا دبلت"، و"يا ريتك فاهمني"، و"بقول نسياك"، و"عرفها بيا"، و"أساميك الكتيرة"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نهاية واحدة"، و"أكتبلك تعهد"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا.

كما تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي آخر، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الحالي، بالمسرح المكشوف، بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس.

أنغام تشعل حفل الإسكندرية.. وتستعد للقاء التجمع الخامس..صور
أنغام تشعل حفل الإسكندرية.. وتستعد للقاء التجمع الخامس..صور
أنغام تشعل حفل الإسكندرية.. وتستعد للقاء التجمع الخامس..صور
أنغام تشعل حفل الإسكندرية.. وتستعد للقاء التجمع الخامس..صور
أنغام تشعل حفل الإسكندرية.. وتستعد للقاء التجمع الخامس..صور
أنغام تشعل حفل الإسكندرية.. وتستعد للقاء التجمع الخامس..صور
أنغام تشعل حفل الإسكندرية.. وتستعد للقاء التجمع الخامس..صور

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