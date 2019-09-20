هل يلزمه سجود السهو .. حكم من أخطأ في قول سمع الله لمن حمده .. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن استبدال المصلي لذكر من الأذكار بذكر آخر في الصلاة لا يوجب سجود السهو.



جاء ذلك ردا على سؤال: ما حكم قول «الله أكبر» بدل «سمع الله لمن حمده» في الصلاة؟.



وأوضح عويضة عثمان في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الصلاة صحيحة ولا يجب على المصلي الإتيان بسجود السهو.



ولفت إلى أن التكبيرات -عدا تكبيرة الإحرام- في الصلاة وقول «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع من السنن القولية في الصلاة، ولا يجبر تركها أو الخطأ فيها بسجود السهو، سواء فعل ذلك عمدًا أم سهوًا.

