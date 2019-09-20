أحمد عز يظهر بصورة جديدة.. ومتابعون: قمر





وعلق متابعوه على انستجرام حينما شاهدوا صورته الجديدة قائلين في رأي ونَفَس واحد "قمر".



يذكر أن احدث أعمال الفنان أحمد عز فيلم ولاد رزق 2 الذي يعرض حاليًا بدور العرض محققًا نجاحا كبيرا وإيرادات عالية فى شباك التذاكر.



يشارك فى بطولته النجوم عمرو يوسف، ريم مصطفى، غادة عادل، أحمد داوود، أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، خالد الصاوى، باسم سمرة، وآخرون تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى والطاهر برودكشن.

شارك الفنان أحمد عز جمهوره بصورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.ظهر أحمد عز باطلالة مميزة يرتدى جاكيت ابيض وتي شيرت بيج وعلق قائلًا "جمعة مباركة".