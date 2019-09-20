القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم الجمعة



واستبعد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلى 6 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر الذى سيواجه نادي الزمالك فى مباراة السوبر المصري الليلة .



واللاعبون الستة المستبعدون من مواجهة الزمالك فى السوبر المصري هم : على لطفى حارس المرمى ورامى ربيعة قلب الدفاع ومحمود وحيد وصالح جمعة واليو ديانج وأحمد الشيخ لاعبو الوسط.



- التشكيل المتوقع للأهلى



ومن المتوقع أن يدفع السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأحمد فتحى وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحى ووليد سليمان فى الوسط وصلاح محسن فى الهجوم.



- التشكيل المتوقع للزمالك :



ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك وجود محمد عواد فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمود علاء ومحمد عبدالغنى وحمدى النقاز وعبدالله جمعة فى الدفاع وطارق حامد وفرجانى ساسى محورى ارتكاز وشيكابالا وأشرف بن شرقى ويوسف اوباما فى الوسط المهاجم ومصطفى محمد فى الهجوم .





يواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري اليوم الجمعة على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.وكلفت لجنة الحكام طاقم حكام ألمانيًا لإدارة مباراة السوبر بقيادة فليكس بروتش.وتشهد المباراة حضورا جماهيريا يقدر بـ5 ألاف مشجع لكل فريق.تقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.تذاع مباراة الأهلي والزمالك علي قنوات أون سبورت وتايم سبورت في بطولة كأس السوبر المصري.