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رياضة

22 لاعبا في قائمة المصري لمواجهة حرس الحدود

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:56 م
المصري
المصري
نور عادل
أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارين للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم الجمعة بالعين السخنة استعدادًا لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد الجيش بالسويس.

وجاءت القائمة التي تضم 22 لاعبًا على النحو التالي :

أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة لحراسة المرمى.

كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال عبد الواحد ، محمود حمد ، بهاء مجدي لخط الدفاع.

عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، مفتاح طقطق ، حسين رجب ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، حسن علي ، عماد فتحي ، اسلام عطية ، سعيد سينبوري لخط الوسط.

محمود وادي ، أوستين اموتو لخط الهجوم.

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