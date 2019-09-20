فستان ساحر.. إيمان العاصي بإطلالة فخمة في مهرجان الجونة.. صور

نشرت الفنانة إيمان العاصي مجموعة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتفاجئ جمهورها ومتابعيها بإطلالة ساحرة لها خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة ليلة أمس.



وتألقت إيمان العاصي بفستان أسود بذيل طويل مكشوف الأكتاف، مع ريش على الصدر، منحها إطلالة أنثوية فخمة، مع مكياج هادي أظهر جمال ملامحها.



واختارت إيمان العاصي إكسسوارات أنيقة مع الفستان الأسود وارتدت أسورة بيدها، مع عقد على الرقبة بالفصوص اللامعة.



وشهدت السجادة الحمراء حضور النجوم يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين ومني زكي وداليا البحيري ورانيا يوسف وشيري عادل وأحمد الفيشاوي وزوجته وخالد سليم وزوجته وكنده علوش وعمرو يوسف والمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر والدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والمطرب أبو وزوجته ورانيا يوسف ودرة وبشري وأمينة خليل وأحمد داوود وزوجته علا رشدي وهاني رمزي ونيكولا معوض ونيكول سابا ورايا ابي راشد والنجم المصري العالمي مينا مسعود، وغيرهم.



