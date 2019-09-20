نقابة المحامين تعلن إنشاء لجنتين لإعداد تصور لمدونة السلوك وأكاديمية المحاماة

عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام، أمس، اجتماعه الأول منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، لبحث التكليفات التي وضعتها التعديلات على المجلس.



وقرر مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه تشكيل لجنتين إحداها لإعداد تصور لمدونة السلوك التي نص عليها قانون المحاماة في مادته الـ 62، والأخرى لوضع تصور لعمل أكاديمية المحاماة التي نصت عليها المادة 230.



ووفقًا للمواد المذكورة فى قرار المجلس بعد تعديلات قانون المحاماة الجديدة نرصد صلاحيات اللجان التى أعلنت النقابة تشكيلها .



وفقًا للفقرة الثانية من المادة 62 التى أضيفت إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، بعد الموافقة على التعديلات الأخيرة لقانون المحاماة ، يضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام مدونة السلوك.



ووفقًا للمادة 230 من التعديلات تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي وتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية.



وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة" 13" من هذا القانون لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتبارًا من يناير 2021.