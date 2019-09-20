علي معلول: دوري أبطال أفريقيا هدفنا في الموسم الجديد

أكد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه استحق التتويج بالسوبر المحلي بعد الفوز 3-2 على منافسه التقليدي الزمالك، الليلة.



وأضاف علي معلول، أن الأهلي دائمًا يضع عينيه على منصات التتويج، ولا يرضى إلا بالمركز الأول، ومن ثم نجحنا اليوم في تحقيق هدفنا بالفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر.



وأكد علي معلول، أن جميع لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية ولعبوا المباراة بثقة ووعي وأمامهم هدف واحد وهو الفوز باللقب كأس السوبر الذي يعد بطولة غالية تضاف لتاريخ النادي وتكتب في سجلات هذا الجيل من اللاعبين.



ونوه علي معلول، إلى أن جميع اللاعبين لديهم رغبة قوية في الفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وإسعاد جماهير الأهلي التي تحملت الكثير بغياب الأميرة الإفريقية عن القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا الجيل سيقاتل لحصد اللقب الإفريقي.



