ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علي معلول: دوري أبطال أفريقيا هدفنا في الموسم الجديد

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه استحق التتويج بالسوبر المحلي بعد الفوز 3-2 على منافسه التقليدي الزمالك، الليلة.

وأضاف علي معلول، أن الأهلي دائمًا يضع عينيه على منصات التتويج، ولا يرضى إلا بالمركز الأول، ومن ثم نجحنا اليوم في تحقيق هدفنا بالفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر.

وأكد علي معلول، أن جميع لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية ولعبوا المباراة بثقة ووعي وأمامهم هدف واحد وهو الفوز باللقب كأس السوبر الذي يعد بطولة غالية تضاف لتاريخ النادي وتكتب في سجلات هذا الجيل من اللاعبين.

ونوه علي معلول، إلى أن جميع اللاعبين لديهم رغبة قوية في الفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وإسعاد جماهير الأهلي التي تحملت الكثير بغياب الأميرة الإفريقية عن القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا الجيل سيقاتل لحصد اللقب الإفريقي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مارتن لاسارتي يتحدث عن حسم الدوري وبطولة أفريقيا ومستقبل الأهلي

إسلام محارب: سنقاتل من أجل التتويج بالدوري

فريق كبير بإنجازاته.. وليد ازارو: الدوري البطولة الأغلى في عيون جماهير الأهلي

تفاصيل جلسة لاسارتي مع لاعبي الأهلي في برج العرب

ياسر إبراهيم: القمة بطولة خاصة.. وجاهزون للتحدي الإفريقي

مروان محسن: هدفنا استعادة لقب البطولة الأفريقية لإسعاد جماهير الأهلي

ترشيحاتنا

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

خطاب رسمي من التعليم لـ المديريات بشأن كتاب Connect المقرر على تلاميذ النظام الجديد

فايلر بدايته رائعة.. خالد بيومى مهنئا الأهلى بـ السوبر المصري

فشل ذريع لدعوات التظاهر.. الشعب يدعم السيسي: حسسنا بالأمان.. فيديو

اخبار الرياضة.. مشادة بين مرتضى وأعضاء مجلس الأهلي.. أول قرار من ميتشو بعد خسارة السوبر.. أجايي يدخل التاريخ

صفحة الاهلي الرسمية بعد التتويج بالسوبر: الثأر واجب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خيالي.. درة تتألق بفستان أسود في الجونة .. صور

60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم

من الأجمل.. نجمات تألقن بالبرونز واللامع في افتتاح مهرجان الجونة.. صور