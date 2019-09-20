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بين الناس

شبرا تعانى من الكلاب الضالة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:44 م
شكاوى المواطنين ..موقع
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
كريم ناصر
أرسل يسرى أحمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة المظلات بشبرا.

وأوضح يسرى أن شارعى محمد موسى وأحمد ماهر المتفرعان من منطقة المظلات وروض الفرج بحى شبرا يعانيان من انتشار الكلاب الضالة وتتسبب في إيذاء الأطفال يوميا.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.ا

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