بعد فشل دعوات التظاهر.. عمرو أديب يكشف مخطط المقاول محمد على القادم.. فيديو

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن مخطط المقاول الهارب محمد على خلال الفترة القادمة.



وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «محمد على هيطلع يقول أنا كنت قولتلكم إن مفيش حد هينزل، بس فيه شوية ناس نزلت ودي بداية كويسة، إحنا عايزين المرحلة الجاية ننسق شوية».



وأشار الإعلامي عمرو أديب،: «المعارضة دي في بعض الأحيان لذيذة وجميلة، لكن اليوم هذا الوطن أثبت أنه منيع وقوي».



وأوضح الإعلامي عمرو أديب،: «فيه ناس عايزة البلد جمهورية موز، كل يوم نغير ونجيب حاجة تانية ونبتدي من أول وجديد».

