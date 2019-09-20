سعره خيالي.. درة تتألق بفستان أسود في الجونة .. صور

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصور جديدة لها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.



ظهرت درة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا أسود قصيرا من دار الازياء العالمية michaelkors، واتسم التصميم بأنه تميز بصيحة الكم الواحد و مزين بالريش من الطرف.



وبلغ سعر فستان درة في الجونة ٥٤٨٠ دولارا أمريكيا أي ما يقرب من ٩٠ ألف جنيه مصري.



ومن الناحية الجمالية، وضعت خبيرة التجميل منى جمال ماكياج جذابا للفنانة درة، واعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة.





