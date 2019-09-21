مباشر من التحرير.. أدلة بالصوت والصورة تثبت فشل دعوات الإخوان للتظاهر.. فيديو

أكد مراسل قناة " إكسترا نيوز"، أن حركة المرور طبيعية في ميدان التحرير، ولا يوجد تكدس مروري.



ونقلت فضائية " إكسترا نيوز"، بثا مباشرا من ميدان التحرير للتأكيد على أن حركة المرور طبيعية ولا يوجد تكدس وأن الاوضاع في الميدان هادئة.



والبث المباشر فضح ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية بتواجد مظاهرات في ميدان التحرير، ويؤكد فشل دعوات التظاهر الفاشلة.

