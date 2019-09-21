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رياضة

وديا.. قنا الرياضي ضيفا علي سوهاج غدا استعدادا للقسم الثالث

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
كتب : رباب الهوارى
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي ،ضيفا على فريق سوهاج غدا ، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب الثاني، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

وخاض قنا لقاءات ودية قبل سوهاج غدا استعدادًا للقسم الثالث، فقد لعب 3 مباريات أولها لقاء الجونة وخسرها برباعية نظيفة، والثانية أمام شعب قوص وفاز فيها بنتيجة 0/12، والثالثة أمام المدينة المنورة وفاز فيها أيضا بهدفين مقابل هدف وحيد. .

وكان مسئولو مجلس إدارة نادي قنا الرياضي برئاسة أشرف سعد، والجهاز الفنى بقيادة محمود إبراهيم ، استقروا على إرسال قائمة أولية لاتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثالث.

واللاعبون هم:

أحمد محمد رمضان، إسلام عادل علي، أيمن شعبان علي متولي، محمد عبيد مبارك أحمد، عبدالله علي محمد علي، علي جادالله زكى محمد، محمد أحمد حامد عبدالحليم، أحمد حسن أحمد محمد، حازم كمال محمد حسن، حسن سعد محمد أحمد، وحميدو كمارا.

وقد اختتم الفريق الموسم الماضي محتلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة .

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