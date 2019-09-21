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فن

دانا حمدان تستعرض أناقتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.. شاهد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
دانا حمدان
دانا حمدان
القسم الميدانى
نشرت الفنانة دانا حمدان فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وظهرت دانا حمدان وهى تستعرض أناقتها على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة .

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - عسل والله - روعة

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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