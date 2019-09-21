ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار يسجل 16.2461 جنيه للشراء .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 21 -9- 2019

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:55 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم السبت 21/ 9 /2019 وفقا لاخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.

وبلغ سعر الدولار نحو 16.2461 جنيه للشراء و16.3461 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.9779 جنيه للشراء و18.0951 جنيه للبيع ا، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.2589 جنيه للشراء و20.3771 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى نحو 16.3804 جنيه للشراء و16.4879 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.0413 جنيه للشراء و15.1381 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصينى نحو 2.2894 جنيه للشراء و2.3038 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار العملات العربية سجل الريـال السعودي نحو 4.3310 جنيه للشراء و4.3581 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 53.4359 جنيه للشراء و53.8711 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.4225 جنيه للشراء و4.4506 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 16.67 جنيه للبيع للدولار .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 20-7-2019

الدولار بـ 16.55 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 25 -7-2019

الدولار بـ 16.54 جنيه للشراء .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 27 -7-2019

الدولار يسجل 16.61 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 3-8-2019

الدولار يسجل 16.5 جنيه للشراء.. اسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 17 - 8 - 2019

الدولار يسجل 16.64 للبيع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 24 -8- 2019

ترشيحاتنا

بفستان ساحر..غادة عادل تخطف الأنظار ثاني أيام أفتتاح مهرجان الجونة

التفاصيل الكاملة لوفاة الطفل أدهم الكيكي مشجع نادي الزملك.. صور

مش بالسن... شيرين رضا تستعرض أناقتها فى مهرجان الجونة.. صور

دانا حمدان تستعرض أناقتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.. شاهد

بعد دخوله الإستديو بنضارة شمس.. فهمى يروى حكايته مع هنا الزاهد وكرارة

هل النوم ينقض الوضوء .. الإفتاء: يبطله في حالات معينة

فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها

اغتصبونى ساعة وانا شايلة ابنى .. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

مرتضى يكشف كواليس مشاداته مع إدارة الأهلي فى مباراة السوبر.. فيديو

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

انت مش راجل يا عنتر ..عاطل يسكب البنزين على طالب ويشعل النار فيه ببورسعيد ويحول جسده لكتلة فحم

شاهد.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة إثر هبوطها 30 ألف قدم في 7 دقائق

أنا مش زعلان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ ميتشو عقب خسارة السوبر المصري.. فيديو

تحيا مصر.. أبناء الجالية المصرية بنيويورك يستقبلون الرئيس السيسي بالهتافات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

الكرانيش تختفى .. الجمبسوت اختيار النجمات فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى ..صور