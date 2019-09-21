الخشت: نحن صناع تاريخنا وعلينا أن نعي دروس تاريخ أمتنا

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال لقائه بالطلاب، أن الجامعة تدعم الفكر الحر لطلابها في إطار حقهم في حرية التعبير والتفاعل مع قضايا المجتمع.





وقال رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة تسعى لخلق صف ثانٍ من الطلاب ليصبحوا قادة فيما بعد، من خلال توعيتهم سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا عبر نماذج المحاكاة لأهم المؤسسات العالمية مثل نماذج محاكاة مجلس النواب والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأفريقي.

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، السبت، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب، كما تفقد نماذج المحاكاة المشاركة في استقبال الطلاب الجدد.ووجه حديثه للطلاب قائلًا: "علينا أن نصنع تاريخنا ونعي دروس تاريخ أمتنا"، مشيرًا إلى أن كل إبداع يبدأ بالتقليد ثم تجاوز التقليد إلى التطوير والإبداع؛ وهذا ما يتم عمله من خلال نماذج المحاكاة للمؤسسات الدولية والمحلية بالجامعة.