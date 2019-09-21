وليد البطوطي: افتتاح المتحف المصري سيكون الحدث الأكبر عالميا.. فيديو

أكد وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، أن مصر حققت المركز الرابع أعلى نمو في الأداء عالميا فيما يتعلق بمؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، لافتا إلى أن مصر تقدمت 9 مراكز يحتل بها قطاع السياحة المصري المركز الـ65.



وتابع وليد البطوطي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، السبت، أن احتلال مصر هذا المركز جاء نتيجة أنه كان هناك خطة موضوعة عملت عليها وزارة السياحة بطريقة منهجية علمية، كما أن عدد الاكتشافات والتطوير الذي بدأ في المناطق الأثرية ساعد في ذلك، إضافة إلى أنه كان هناك تكاتف وتعاون بين وزارة الآثار والسياحة.



ولفت إلى أن تقييم منتدى الاقتصاد العالمي يعقد بشكل سنوي، منوها إلى أن هذه التقييمات تتم وفقا لعدد الحجوزات في الدولة خاصة الحجوزات الفردية، والتقارير التي تكتب عن الدولة، إضافة إلى عامل الأمان الذي تتمتع به الدولة.



وأردف أنه خلال الفترة القادمة ستحتل مصر المركز متقدمة، نظرا لأنها ستقدم للعالم العام المقبل أكبر حدث سيكون على مستوى العالم فيما يتعلق بالسياحة الثقافية، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.