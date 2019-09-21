تامر الخشاب: حالة واحدة فقط تسمح للمواطنين بمشاهدة الفيديوهات المفبركة.. فيديو

قال المخرج تامر الخشاب، إن مشاهدة المواطنين الفيديوهات المفبركة التي تنشرها الأفراد والجهات المضللة على السوشيال ميديا لإحباط محاولات النهوض بالدولة المصرية، إذا كانت من جانب التسلية فلا بأس بها.



وأضاف تامر الخشاب، خلال حديثه للإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، السبت، أن مشاهدة الفيديوهات بالشكل الذي يؤثر على قناعة المواطن وإدراكه أمر خطير.



وأوضح تامر الخشاب أنه خلال مؤتمر الشباب قدم العديد من الفيديوهات المفبركة وكيف تمت فبركتها حتى يثبت للمواطنين أن الأمر بسيط ومن الممكن القيام به.



وتابع تامر الخشاب أنه يجب أن يعي المواطنون طبيعة تلك النوعية من الفيديوهات، حتى لا يتكون لديهم شكوك حول الدولة ومؤسساتها وحول الدين والتاريخ أيضًا.

