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ألياف الموز.. اختراع طبى يحارب الأمراض البيئية.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:32 م
الياف الموز
الياف الموز
شيرين عادل
نجح طلاب من جامعة القاهرة في الفوز على 52 جامعة دولية بجائزة عالمية في منافسة مع جامعات دولية بمسابقة "إيناكتس" بكاليفورنيا، وهى أكبر منظمة عالمية فى دعم الأنشطة الطلابية فى دعم الابتكار.

وقام طلبة كلية الهندسة بجامعة القاهرة بابتكار فوط صحية خالية من البلاستيك بنسبة 100% للسيدات بالمناطق الفقيرة على مستوى العالم، كونها أرخص من أى بديل متواجد بالأسواق.

واستخدم الطلبة الفائزون ألياف الموز، وهو اختراع بيئى صرف خالٍ من البلاستيك والأضرار، للارتقاء بالمستوى البيئى وصحة السيدات بجميع دول العالم.

لم يكتف طلبة كلية الهندسة باختراع الفوط الصحية الخالية من الموز لرفع الوعي الصحي والبيئي، بل قاموا بتوعية السيدات فى أفريقيا وعدد من الدول بطرق بيع هذه المنتجات لتحقيق أرباح مادية لهذه الأسر.

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