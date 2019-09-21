ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. رسالة كهربا عن مشجع الزمالك المتوفى

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:39 م
محمود كهربا
محمود كهربا
منار نور
نعى محمود كهربا نجم الزمالك السابق ولاعب أفيس البرتغالى الحالى، مشجع الزمالك الصغير أدهم الكيكي الذي توفي قبل حضوره مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك اليوم إثر حادث سير.

ونشر محمود كهربا استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة للطفل أدهم الكيكى ووالده قائلا : لا إله إلا الله وفاة المشجع الصغير أدهم فى حادث سير خالص التعازى لعائلة ".

وسيطرت حالة من الحزن على أبناء محافظة دمياط فور تلقيهم خبر وفاة الطفل ادهم مسعد الكيكى ابن محافظة دمياط في حادث سير وهو برفقة والده أثناء توجههما من دمياط إلى برج العرب لمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر اليوم إثر حادث انقلاب السيارة الخاصة بهما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل وفاة أصغر مشجع زملكاوي في حادث أثناء توجهه لمشاهدة مباراة السوبر

شاهد.. أحمد شوبير ينعى مشجع الزمالك الصغير بكلمات مؤثرة

شاهد .. محمود الخطيب ومجلس الاهلى ينعون الطفل أدهم مشجع الزمالك الصغير

حسين الشحات ينعي مشجع الزمالك الذي وافته المنية في حادث أليم... شاهد

بكلمات مؤثرة هانى حتحوت ينعى مشجع الزمالك الطفل أدهم مسعد ويكشف تفاصيل حادث وفاته.. فيديو

بكلمات مؤثرة.. مي كساب تنعي فقيد الزمالك

ترشيحاتنا

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

الكرانيش تختفى .. الجمبسوت اختيار النجمات فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى ..صور

هتختفي آخر الأسبوع.. فيسبوك يلغي هذه الميزة إلى الأبد.. تفاصيل

عضو الأعلى للإعلام: الشعب يعي سموم قنوات الإخوان.. وعقوبات على المحرضين

كيفية أداء الصلوات الفائتة منذ سنين.. دار الإفتاء تجيب

نائب: جماعة الإخوان مجموعة من الخونة باعوا بلدهم بحفنة من الدولارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا ظهرت درة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.. صور

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟