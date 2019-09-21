شاهد.. رسالة كهربا عن مشجع الزمالك المتوفى

نعى محمود كهربا نجم الزمالك السابق ولاعب أفيس البرتغالى الحالى، مشجع الزمالك الصغير أدهم الكيكي الذي توفي قبل حضوره مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك اليوم إثر حادث سير.



ونشر محمود كهربا استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة للطفل أدهم الكيكى ووالده قائلا : لا إله إلا الله وفاة المشجع الصغير أدهم فى حادث سير خالص التعازى لعائلة ".



وسيطرت حالة من الحزن على أبناء محافظة دمياط فور تلقيهم خبر وفاة الطفل ادهم مسعد الكيكى ابن محافظة دمياط في حادث سير وهو برفقة والده أثناء توجههما من دمياط إلى برج العرب لمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر اليوم إثر حادث انقلاب السيارة الخاصة بهما.

