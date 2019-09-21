ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:48 م
فبركة قناة الجزيرة
فبركة قناة الجزيرة للصور
عمرو خليفة
الأكاذيب شعارهم والفبركة سبيلهم لنشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية.. فدائمًا ما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لتضليل الرأى العام، بفبركة الفيديوهات والصور ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستجداء المواطنين، في محاولات خبيثة لهدم أمن واستقرار المنطقة العربية عامة ومصر خاصة، من خلال الترويج لدعوات المقاول الهارب محمد علي لإسقاط مصر ونشر الفوضى في الشوارع، ولكن لم يخطر ببال الجماعة الإرهابية أن فيديوهاتهم التي تأتي في إطار مسلسل هابط لن تجد أي صدى داخل مصر، لأن الشعب المصري يعي جيدًا مستقبلة ومصيره ومن ثم كان التفافه حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ضاربًا أكبر مثل في حب الوطن.

فاستمرارًا لعرض الأكاذيب المستمر، قام أعضاء الجماعة الإرهابية وأذرعتها الإعلامية مثل قناة مكملين والجزيرة، بفبركة فيديوهات لأعداد كبيرة من التجمعات في الميادين المختلفة بالمحافظات المصرية، على الرغم من أن التجمعات كانت أقل بكثير مما ظهرت في الفيديوهات المفبركة.

البداية من قناة الجزيرة التي حاولت نشر الأكاذيب من خلال عرض صورة واحدة وادعت أنهما صورتان مختلفتان لمكانين وهما «ميدان التحرير والمنصورة»، لكن اتضح أن الصورتين لنفس المكان وتواجد نفس المبنى في الصورتين.

كما عرضت القناة أيضًا مشاهد أخرى لمكان آخر، وكتبت عليه عنوانين مختلفين، في «الإسكندرية والسويس»، لتضليل المواطنين وتصوير أن هناك تجمعات كبيرة في المحافظات رغم قلة عدد المتظاهرين الذين لم يتجاوزا العشرات.

فيما تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فضيحة جديدة لصفحات اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تدعم المقاول محمد على الذى قام بنشر فيديو لمظاهرة قديمة من عام 2013 عبر صفحته لتضليل الرأى العام.

وقامت اللجان الإلكترونية بإدخال أصوات متظاهرين على الفيديو الذى احتوت مشاهده على تجمع بالنهار.

كما نشرت اللجان الإلكترونية للإرهابية صورا قديمة لمظاهرات يناير و30 يونيو وكتب أحد مستخدمى موقع التواصل: "يا جماعة حد يبلغهم ان البحث عن تاريخ الصور في جوجل مش صعب".. فى إشارة منه إلى أن اللجان فشلت فى حشد المصريين فى الشوارع.

فيما كتب أحد المستخدمين: "تصحيح: تأكد لنا تركيب الصوت على المقطع السابق لذلك تم إلغاء التغريدة، تقبلوا الاعتذار، وقال آخر: بيعترفوا إن المصريين مش عايزين ينزلوا بس مفيش مشكلة ممكن تنزلوا اللجان الإلكترونية، والحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني بتاع عزمي بشارة".

وكتب آخر: "فضيحة صفحات لجان محمد على عشان محدش عبره ومحدش نزل جاب فيديو لمظاهرة قديمة من 2013 وبيضحك بيه ع الناس افضحوووه".

كما قامت قناة مكملين بسرقة صور من موقع التحرير نشرت في يونيو 2019 عن احتفال المصريين في ميدان التحرير بفوز المنتخب الوطني، وادعت أنها مشاهد تجمعات في ميدان التحرير مساء أمس، الجمعة.

فيما قامت وكالة الأناضول التركية، باستخدام صور لاحتفالات من حدث كروي في عام 2017، ونشرها على أنها مظاهرات أمس، الجمعة.
أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور
أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور
أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور
أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور
أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور
أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور
أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفعة مصرية للجماعة الإرهابية..68% من مشاهدي مكملين يرفضون دعوات التظاهر

بعد الفشل الذريع.. عمرو أديب يقتحم جروبات الإخوان السرية ويفضح خطتهم للتظاهر

إخواني يعترف بنشر فيديوهات لمظاهرات قديمة.. تسجيل صوتي

فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها

تعرف على أكاذيب قنوات الإخوان لتضليل المواطنين باستخدام التواصل الاجتماعي.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. رسالة كهربا عن مشجع الزمالك المتوفى

الكرانيش تختفى .. الجمبسوت اختيار النجمات فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى ..صور

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته.. فيديو

أسطورة تشيلسي يعلق على أزمة صلاح وماني

فضيحة .. فيسبوك يتتبع الحياة الجنسية للسيدات

تركيا تحذر من التصرفات السعودية والمساس بمخزون الغاز في البحر المتوسط

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

عضو الأعلى للإعلام: الشعب يعي سموم قنوات الإخوان.. وعقوبات على المحرضين

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

تعليق حسن شحاتة على تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر.. فيديو

صالح جمعة يستفز شقيقه عبد الله بعد التتويج بـ السوبر.. صورة

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا ظهرت درة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.. صور

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟