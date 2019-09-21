أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور

الأكاذيب شعارهم والفبركة سبيلهم لنشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية.. فدائمًا ما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لتضليل الرأى العام، بفبركة الفيديوهات والصور ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستجداء المواطنين، في محاولات خبيثة لهدم أمن واستقرار المنطقة العربية عامة ومصر خاصة، من خلال الترويج لدعوات المقاول الهارب محمد علي لإسقاط مصر ونشر الفوضى في الشوارع، ولكن لم يخطر ببال الجماعة الإرهابية أن فيديوهاتهم التي تأتي في إطار مسلسل هابط لن تجد أي صدى داخل مصر، لأن الشعب المصري يعي جيدًا مستقبلة ومصيره ومن ثم كان التفافه حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ضاربًا أكبر مثل في حب الوطن.



فاستمرارًا لعرض الأكاذيب المستمر، قام أعضاء الجماعة الإرهابية وأذرعتها الإعلامية مثل قناة مكملين والجزيرة، بفبركة فيديوهات لأعداد كبيرة من التجمعات في الميادين المختلفة بالمحافظات المصرية، على الرغم من أن التجمعات كانت أقل بكثير مما ظهرت في الفيديوهات المفبركة.



البداية من قناة الجزيرة التي حاولت نشر الأكاذيب من خلال عرض صورة واحدة وادعت أنهما صورتان مختلفتان لمكانين وهما «ميدان التحرير والمنصورة»، لكن اتضح أن الصورتين لنفس المكان وتواجد نفس المبنى في الصورتين.



كما عرضت القناة أيضًا مشاهد أخرى لمكان آخر، وكتبت عليه عنوانين مختلفين، في «الإسكندرية والسويس»، لتضليل المواطنين وتصوير أن هناك تجمعات كبيرة في المحافظات رغم قلة عدد المتظاهرين الذين لم يتجاوزا العشرات.



فيما تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فضيحة جديدة لصفحات اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تدعم المقاول محمد على الذى قام بنشر فيديو لمظاهرة قديمة من عام 2013 عبر صفحته لتضليل الرأى العام.



وقامت اللجان الإلكترونية بإدخال أصوات متظاهرين على الفيديو الذى احتوت مشاهده على تجمع بالنهار.



كما نشرت اللجان الإلكترونية للإرهابية صورا قديمة لمظاهرات يناير و30 يونيو وكتب أحد مستخدمى موقع التواصل: "يا جماعة حد يبلغهم ان البحث عن تاريخ الصور في جوجل مش صعب".. فى إشارة منه إلى أن اللجان فشلت فى حشد المصريين فى الشوارع.



فيما كتب أحد المستخدمين: "تصحيح: تأكد لنا تركيب الصوت على المقطع السابق لذلك تم إلغاء التغريدة، تقبلوا الاعتذار، وقال آخر: بيعترفوا إن المصريين مش عايزين ينزلوا بس مفيش مشكلة ممكن تنزلوا اللجان الإلكترونية، والحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني بتاع عزمي بشارة".



وكتب آخر: "فضيحة صفحات لجان محمد على عشان محدش عبره ومحدش نزل جاب فيديو لمظاهرة قديمة من 2013 وبيضحك بيه ع الناس افضحوووه".



كما قامت قناة مكملين بسرقة صور من موقع التحرير نشرت في يونيو 2019 عن احتفال المصريين في ميدان التحرير بفوز المنتخب الوطني، وادعت أنها مشاهد تجمعات في ميدان التحرير مساء أمس، الجمعة.



فيما قامت وكالة الأناضول التركية، باستخدام صور لاحتفالات من حدث كروي في عام 2017، ونشرها على أنها مظاهرات أمس، الجمعة.