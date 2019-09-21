فودة يوافق على النزول بمجموع الثانوية العامة

وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على النزول مجموع القبول بالثانوية العامة إلى 215 درجة بالثانوي العام بإدارات "رأس_سدر - أبوزنيمة -طورسيناء" ماعدا مدرسة المجمع التعليمي يتم النزول بها إلى 210 درجة شريطة أن يستكمل الطالب دراسته بالمرحلة الثانوية بالمجمع التعليمي ولا يجوز له التحويل للمدارس الأخرى.



كما تم الموافقة بالنزول بمجموع القبول إلى 200 درجة بإدارات أبورديس ودهب ونويبع وشرم الشيخ وسانت كاترين عدا مدرسة طابا هايتس بإدارة نويبع يتم النزول بمجموع القبول إلى 170 درجة شريطة أن يستكمل الطالب دراسته بالمرحلة الثانوية بمدرسة طابا هايتس ولا يجوز له التحويل للمدارس الأخرى وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية من مدينة طابا.



ومن جانبه تقدم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء بالشكر لمحافظ جنوب سيناء لهذه اللفتة الطيبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.