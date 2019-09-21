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فن

شاهد .. رقص بريتني سبيرز أمام المرآة في منزلها

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:50 م
بريتني سبيرز
بريتني سبيرز
شروق ابراهيم
نشرت النجمة العالمية بريتني سبيرز فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهي ترقص امام المرآه في منزلها بشكل مثير.

وأطلت بريتني سبيرز بفستان اسود قصير ،وعلقت :" قبل الذهاب الي حفل day beauty مع حبيبي ولكن علي الرقص قبل ان اذهب".

كانت بريتني سبيرز عانت من اضطراب نفسي وقلق شديد دخلت على أثره للمصحة النفسية وتلقت العلاج لمدة شهر كامل بسبب خضوع والدها لعملية جراحية وتدهور حالته الصحية وهو ما دفعها للشعور بالخوف والقلق.

يشار إلى أن جيمي والد المغنية الأمريكية كان واصي عليها وعلى ثروتها بسبب مرورها ب نوبات اكتئاب في الماضي التي أدت ل حلق شعرها ومحاولة انتحارها.

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