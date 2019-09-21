الكاف يعلق على سقوط الزمالك أمام الأهلي في السوبر

علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري، على حساب الزمالك، أمس، الجمعة، على ملعب برج العرب.



وقال الموقع الرسمي للكاف: إن الأهلي نجح في هزيمة الزمالك مرة أخرى في كأس السوبر، بعدما تغلب عليه في آخر مباراة في الدوري.



وأضاف الموقع الرسمي للكاف، أن الأهلي رفع رصيده إلى 11 لقب كأس سوبر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 3 ألقاب فقط.



ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، بعد غد الاثنين، في افتتاح مبارياته بالدوري الممتاز موسم 2019 - 2020، بينما يواجه الزمالك الاتحاد في نفس اليوم أيضا.