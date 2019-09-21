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فن

محمد حماقي وأحلام يروجان لـ أولى حلقات ذا فويس بهذه الطريقة .. شاهد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:48 م
حماقي واحلام
حماقي واحلام
محمد بدران
روج الفنان محمد حماقى، للموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «ذا فويس»، الذي يشارك في لجنة تحكيمه، وينتظر إذاعة أولى حلقاته، عبر قناة mbc مصر الفضائية اليوم السبت.

ظهر محمد حماقي في الفيديو بجوار الفنانة احلام، الذي يشاركها في أعضاء لجنة التحكيم، وهما يداعبان بعضهما البعض، ويدعوان الجمهور لمتابعة أولى حلقات الموسم الخامس من «ذا فويس».

برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، وسيعرض فى الموسم الشتوى.

ويعتبر برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" من أهم برامج المسابقات وأشهرها لاكتشاف الأصوات الغنائية الجميلة.
محمد حماقي وأحلام يروجان لـ أولى حلقات ذا فويس بهذه الطريقة .. شاهد

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