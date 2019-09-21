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أخبار البلد

تحرك جديد من أبناء الجالية المصرية بأمريكا لدعم الرئيس السيسي.. صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:50 م
الجالية المصرية في
الجالية المصرية في نيويورك
سعيد العربي
تستعد الجالية المصرية بأمريكا، للذهاب الى مقر الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك لمساندته، بالأعلام المصرية والأغاني الوطنية، الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واحتشد ابناء الجالية من معظم الولايات الامريكية حيث كان ابرز الحاضرين من ابناء الجالية، ناصر صابر وامجد مكي، هدى الدسوقي، وعبير العبسي، ايمان وهمان

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، الجمعة، القاهرة متوجها إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 سبتمبر الجارى، كما يلتقى عددا من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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