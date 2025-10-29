خبير تشريعات برلمانية: 9 دوائر انتخابية لا يوجد بها أحزاب وجميع المرشحين من المستقلين

علق عبد الناصر قنديل خبير التشريعات البرلمانية، على ملف انتخابات مجلس النواب.



وقال عبد الناصر قنديل في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" المواطن يهتم بانتخابات مجلس النواب المقبلة".

وأضاف عبد الناصر قنديل :" الهيئة الوطنية للانتخابات اتاحت في انتخابات النواب استمارات تحمل السير الذاتية للمرشحين ".

وتابع عبد الناصر قنديل :" هناك حالة تفاعل كبيرة من المواطنين مع انتخابات مجلس النواب المقبلة ".

وأكمل عبد الناصر قنديل:" هناك 9 دوائر انتخابية لا يوجد بها أحزاب وجميع المرشحين من المستقلين "، مضيفا:" وجود عدد كبير من المستقليين في انتخابات النواب يرفع مستوى التنافسية ".

