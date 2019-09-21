الأضخم .. مشرف المتحف الكبير: كشف هندسي غير مسبوق في مسلة حتشبسوت.. شاهد

قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، أنهم حققوا كشفًا هندسيا غير مسبوق،مشيرا إلي أن كل قطعة تصل للمتحف يتناولها بشكل شخصي، ودقيق ويقوم بدراستها بشكل هندسي.



وأضاف في مؤتمر صحفي بالمتحف اليوم أن المصري القديم عندما نحت المسلة التي أضحت رمزًا من رموز الحضارة المصرية راعى نسبا ثابتة في نحت كل مسلاته.



وتابع: « عندما درست المسلات هندسيًا وجدت أن لها قاعدة عريضة من أسفل وتنساب لأعلى متناقصة في المساحة ونجد أن القطاع العلوي للمسلة أقل مساحة من السفلي فمثلًا مسلة الملك رمسيس الثاني قطاعها العلوي الذي نطلق عليه نهاية بدن المسله يرتكز عليه البنبم أو الهريم بمساحه ١متر في ١ متر .



وقاعدة المسلة نفسها ١.٨٠*١.٨٠ متر، وطول البنبم ١.٦ متر وطول بدن المسلة١٥،٥ متر فيكون طولها حوالي ١٥-١٦ ضعف ضلع قمتها"وحوالي ٨-٩ أضعاف قاعده المسلة،وعند تطبيق هذه النظرية الهندسية ببساطه علي هريم مسلة الملكة حتشبسوت وجدنا قاعدته 1.80 * 1.80 مما يعني أنها أضخم مسلة شيدت في مصر القديمة.



واضاف: ستبلغ قاعدتها لو طبقنا نسب المسلات عليها ما يقرب من 3.50 متر * 3.50 متر، وارتفاعها 2.50 متر، فلو طبقنًا عليها نفس قاعدة مسلة الملك رمسيس أي أن طولها = 15 ضعف طول قمتها فسنجد أن طول مسلة الملكة حتشبسوت يتجاوز ٣٥ مترا كاملة "البدن والهريم والقاعدة"، وستزن على الأقل ٦٥٠ طنا مما يجعلها أضخم مسلة بالعالم" وأكبر مسلة شيدها المصري القديم، وهذا يعد كشفًا غير مسبوق.