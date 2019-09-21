بعد تحذيرات الصحة.. بدائل لمادة الرانيتيدين المسرطنة لمعالجة الحموضة





مؤكدًا أنه يرجع للتقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة، وأن هناك بعض التحاليل الجارية في الوقت الحالي للتأكد من الأمر.



وأكد الشيخ في تصريحات لـ"صدي البلد" انه بعد ظهور نتيجة التحاليل اما يتم اعادة التداول أو سحب المنتج من الأسواق، مضيفا أنه توجد بدائل عديدة وبنفس السعر ويوجد أدوية أرخص.



بدائل الرانيتيدين



وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، ان الأدوية المحتوية علي مادة فاموتين والبانتوبرازول او اوميبرازول تكون بمثابة أدوية بديلة للمادة الفعالة الرانيتيدين وفي نفس السعر تقريبا، مشيرا إلى أن البديل ليس اقل كفاءة وفعالية بل هي أسماء تجارية فقط.



وأفاد الشيخ، أنه إجراء احترازي لحين ظهور نتيجة التحاليل أي مجرد شبهة ولم يستغرق الموضوع وقتا لاتخاذ الإجراءات، فبمجرد الاشتباه تم حظر التعامل مع المادة الفعالة الأدوية المشتقة منها.



وقررت وزارة الصحة المصرية حظر استخدام 21 دواء لعلاج المعدة والحموضة، ثبت احتواؤها على مواد وشوائب سرطانية.



وتضمنت القائمة فوار "راني" لعلاج الحموضة، و"زنتاك" و"رانتيدين" و"فارو رانتدين" و"اسيلوك" و"اسيلايت" و"رانيتاريجو" و"الرانتازا" و"سموران" و"انتيبلوك" و"هيستاك" و"ابيرانت" و"رانيتاك" و"نورسيف" و"مجدين" و"ابيران" و"رايتيكيور جاستبروكت".

كشف الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، عن أسباب وقف تداول 21 دواء لعلاج المعدة والحموضة التى تحتوى على المادة الخام الـ"الرانتيدين".