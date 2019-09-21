إلهام شاهين تكشف عن مميزات مهرجان الجونة السينمائى .. فيديو

نشرت الفنان الهام شاهين مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام اثناء مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.قالت الهام : " المهرجان له العديد من المميزات، أهمها جمال الموقع، وإخلاص القائمين عليه وتفانيهم في العمل، وأحترم وأقدر حبهم، الذي دفعهم لتنفيذ المهرجان بصورة تليق بمصر أمام العالم كله.وأضافت إلهام قائلة : "مبعتبرش نفسي ضيفة، لأن السينما بيتنا، وبعتبر أي حد تاني ضيف".يذكر ان الهام شاهين تقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بتجهيز فيلمها الجديد "حظر تجول" والذى يشاركها البطولة فيه امينة خليل وتاليف واخراج امير رمسيس.