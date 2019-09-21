ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إلهام شاهين تكشف عن مميزات مهرجان الجونة السينمائى .. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:15 م
الهام شاهين
الهام شاهين
أحمد إبراهيم
نشرت الفنان الهام شاهين مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام اثناء مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

قالت الهام : " المهرجان له العديد من المميزات، أهمها جمال الموقع، وإخلاص القائمين عليه وتفانيهم في العمل، وأحترم وأقدر حبهم، الذي دفعهم لتنفيذ المهرجان بصورة تليق بمصر أمام العالم كله.

وأضافت إلهام قائلة : "مبعتبرش نفسي ضيفة، لأن السينما بيتنا، وبعتبر أي حد تاني ضيف".

يذكر ان الهام شاهين تقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بتجهيز فيلمها الجديد "حظر تجول" والذى يشاركها البطولة فيه امينة خليل وتاليف واخراج امير رمسيس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلهام شاهين تهنئ جمهورها بـ الاضحى : عيد سعيد عليكم

إلهام شاهين من معرض دمشق الدولي: سوريا راجعة بقوة... فيديو

شاهد..إلهام شاهين برفقة عفاف راضى فى أحدث ظهور لهما

إلهام شاهين تضيء الشموع داخل دير مسيحى فى سوريا.. تفاصيل

لا يمكنني الانتظار .. ريا أبي راشد توجه رسالة لمسئولي مهرجان الجونة السينمائي

بـ فستان مكشوف الظهر هنا شيحة تستعيد ذكريات مهرجان الجونة قبل افتتاحه بساعات

ترشيحاتنا

من قلب ميدان التحرير.. المصريون يكذبون ادعاءات قنوات الإخوان بوجود تجمعات.. فيديو

بفستان غريب وضفيرة عالية.. أروى جودة مع صبا مبارك بمهرجان الجونة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس عرضا مغريا لبيع نجم الأهلي السابق

بـ لوك رقيق..فريال يوسف تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

هذه قصة برشلونة.. حسام داغر يكشف طبيعة علاقته بالخائن محمد علي

بعد أزمة القيد.. نجم الزمالك السابق يرفض أندية الدورى الممتاز والمظاليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

أغاني وهتافات ترحيب.. شاهد | المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسي بنيويورك

ختام دورة الصداقة بمركز شباب ميت أبوالحسين بحضور وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية