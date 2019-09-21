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سيارات

السعر الرسمي لـ سيارات اوبل اليوم في مصر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:05 م
اسعار اوبل في مصر
اسعار اوبل في مصر
اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض اسعار اوبل في مصر 21-9-2019.

اوبل كورسا opel corsa تبدأ من 279990 جنيه حتى 289990 جنيه لأعلى فئة
اوبل استرا opel astra بسعر 320900 جنيه لأعلى فئة
اوبل انسيجنيا ٢٠٢٠
اوبل انسيجنيا opel insignia تبدأ من 480000 جنيه حتى 600000 جنيه لأعلى فئة
اوبل جراند لاند opel grandland تبدأ من 449990 جنيه حتى 529990 جنيه لأعلى فئة
اوبل كروس لاند opel crossland تبدأ من 379990 جنيه حتى 439990 جنيه لأعلى فئة

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