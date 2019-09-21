السعر الرسمي لـ سيارات اوبل اليوم في مصر

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض اسعار اوبل في مصر 21-9-2019.



اوبل كورسا opel corsa تبدأ من 279990 جنيه حتى 289990 جنيه لأعلى فئة

اوبل استرا opel astra بسعر 320900 جنيه لأعلى فئة

اوبل انسيجنيا ٢٠٢٠

اوبل انسيجنيا opel insignia تبدأ من 480000 جنيه حتى 600000 جنيه لأعلى فئة

اوبل جراند لاند opel grandland تبدأ من 449990 جنيه حتى 529990 جنيه لأعلى فئة

اوبل كروس لاند opel crossland تبدأ من 379990 جنيه حتى 439990 جنيه لأعلى فئة

