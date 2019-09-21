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فن

جمالك يسحر القلوب..وصلة غزل من الجمهور لـ درة بعد إطلالتها بمهرجان الجونة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:32 م
درة
درة
مصطفى كرم
شاركت الفنانة درة جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وحلت درة بإطلالة بيضاء جذابة بارتداء فستان أبيض شفاف مع وضع ميكب خفيف على وجهها مع تصفيف شعرها وامتداد خصلات من شعرها على وجهها ورقبتها.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الجميلة والانيقة درة" و "الله عليكي وعلي شياكتك" و "برنسيسه" فراشة المهرجان الأنيقة والجميلة جمالك يسحر القلوب ".

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