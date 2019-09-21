ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد قمحة: الشعب المصري أثبت صلابة معدنه وفضح مخطط الإخوان

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:23 م
رئيس تحرير مجلة السياسة
رئيس تحرير مجلة السياسة الدولة، أحمد ناجي قمحة
خالد محيي الدين
قال رئيس تحرير مجلة السياسة الدولة، أحمد ناجي قمحة، إن الدولة المصرية أثبتت قوتها وصلابة معدن شعبها، من خلال فضح مخططات الجماعة الإرهابية الأخوانية.

ونوه، "قمحة" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "لبنى عسل" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، إلى أن ذلك المخطط كان بمثابة حرب نفسية شديدة خلال وقت زمني قصير باستخدام الآليات القنوات الإخوانية المعادية.

وتابع "احمد قمحة"، أن الاخوان حاولوا تسخين الدولة من خلال استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة خانقة في الاقتصاد التركي.. قمحة: قوة ونفوذ أردوغان تراجعت بشكل كبير.. فيديو

قمحة: مشاركة السيسي في قمة الدول السبع تعكس الاهتمام بإيصال صوت أفريقيا.. فيديو

مبادرة المسح السمعي: كشوفات شاملة للمواليد بداية من سبتمبر

بعد فضائح عماد أبوهاشم عن الإخوان..مبلغ ضخم لتمويل الجماعة الإرهابية من 7 شركات بريطانية..تفاصيل

ترشيحاتنا

على مسئولية «البيطريين».. الطهي فى هذه الأوانى يسبب الوفاة

كاتب سعودي لـ الرئيس السيسي: ضع السوط وارفع السيف

نشرة الرياضة.. اتحاد الكرة يعاقب الأهلي.. خليفة جوارديولا في مانشستر سيتي.. حسن شحاتة يعلق على تعيين البدري مدربا لمنتخب مصر

مفاجأة.. بيراميدز يدرس عرضا مغريا لبيع نجم الأهلي السابق

فى حمام السباحة .. كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها مع سونام

احتمالية جراحة.. أحمد فهمى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغاني وهتافات ترحيب.. شاهد | المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسي بنيويورك

ختام دورة الصداقة بمركز شباب ميت أبوالحسين بحضور وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية

بـ العباية والياشمك.. راندا البحيري فى إطلالة شعبية مبهرة