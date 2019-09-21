أحمد قمحة: الشعب المصري أثبت صلابة معدنه وفضح مخطط الإخوان

قال رئيس تحرير مجلة السياسة الدولة، أحمد ناجي قمحة، إن الدولة المصرية أثبتت قوتها وصلابة معدن شعبها، من خلال فضح مخططات الجماعة الإرهابية الأخوانية.



ونوه، "قمحة" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "لبنى عسل" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، إلى أن ذلك المخطط كان بمثابة حرب نفسية شديدة خلال وقت زمني قصير باستخدام الآليات القنوات الإخوانية المعادية.



وتابع "احمد قمحة"، أن الاخوان حاولوا تسخين الدولة من خلال استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.