صدمة .. مدارس التعليم الصناعي تصرف خامات للطالب بـ 32 جنيها فقط في السنة

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني عن مفاجأة بخصوص مدارس التعليم الصناعي الحكومية الموجودة في مصر.



قال مجاهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن كل طالب في التعليم الصناعي طوال السنوات الماضية في جميع المدارس الثانوية الصناعية الموجودة في مصر ، توفر له المدرسة خامات ليستخدمها في التدريبات العملية بمبلغ 32 جنيها فقط لا غير وفقا للميزانية الرسمية المعتمدة.



وأوضح : طبعا ده ماينفعش خالص ، وبالتالي الوزارة وضعت في اعتبارها أثناء تطوير التعليم الفني بالتزامن مع تطبيق نظام الجدارات أن تقوم بإفتتاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يتم افتتاحها وتشغيلها بالتعاون مع كبار رجال الصناعة في مصر، الذين يتولون الصرف على كل ما يتعلق بالتدريبات العملية للطلاب ويوفرون المكافآت المالية التشجيعية اللازمة للمتميزين منهم بل ويوفروا لهم فرص عمل في نهاية المطاف.



وقال مجاهد، إن التعليم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعتمد على جعل الطالب يحصل على حافز بدلا من أن يدفع مصروفات روتينية ، فمثلا مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تصرف على الطالب في السنة الواحدة 15 ألف جنيه.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم مؤخرًا تتجه بقوة نحو تطوير التعليم الفني ، وبالفعل وضعت خطة لتطوير مجال التعليم الفنى بعنوان "نحو تعليم فني جديد Technical Education 2.0 ، بالتزامن مع تشجيع الدولة لمجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، وحرصها على التوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية والتى تساهم فى إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية.