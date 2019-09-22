ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

صدمة .. مدارس التعليم الصناعي تصرف خامات للطالب بـ 32 جنيها فقط في السنة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:59 ص
التعليم الصناعي
التعليم الصناعي
ياســـمين بدوي
كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني عن مفاجأة بخصوص مدارس التعليم الصناعي الحكومية الموجودة في مصر.

قال مجاهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن كل طالب في التعليم الصناعي طوال السنوات الماضية في جميع المدارس الثانوية الصناعية الموجودة في مصر ، توفر له المدرسة خامات ليستخدمها في التدريبات العملية بمبلغ 32 جنيها فقط لا غير وفقا للميزانية الرسمية المعتمدة.

وأوضح : طبعا ده ماينفعش خالص ، وبالتالي الوزارة وضعت في اعتبارها أثناء تطوير التعليم الفني بالتزامن مع تطبيق نظام الجدارات أن تقوم بإفتتاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يتم افتتاحها وتشغيلها بالتعاون مع كبار رجال الصناعة في مصر، الذين يتولون الصرف على كل ما يتعلق بالتدريبات العملية للطلاب ويوفرون المكافآت المالية التشجيعية اللازمة للمتميزين منهم بل ويوفروا لهم فرص عمل في نهاية المطاف.

وقال مجاهد، إن التعليم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعتمد على جعل الطالب يحصل على حافز بدلا من أن يدفع مصروفات روتينية ، فمثلا مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تصرف على الطالب في السنة الواحدة 15 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم مؤخرًا تتجه بقوة نحو تطوير التعليم الفني ، وبالفعل وضعت خطة لتطوير مجال التعليم الفنى بعنوان "نحو تعليم فني جديد Technical Education 2.0 ، بالتزامن مع تشجيع الدولة لمجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، وحرصها على التوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية والتى تساهم فى إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم الفني: افتتاح 3 جامعات تكنولوجية.. ونوع جديد من المدارس..فيديو

عددها 110 في سبتمبر.. اختبارات قبول للالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية

التعليم الفني: دخل المعلم في المدارس التكنولوجية أعلى من مثيلاتها التقليدية.. فيديو

التعليم: لدينا 10 مدارس التكنولوجيا التطبيقية ويمكن زيادتها ..فيديو

تعرف على المجموع المطلوب لقبول طلاب الإعدادية في مدرسة صناعة المجوهرات

مكافآت تصل لـ 1000 جنيه .. التعليم تكشف تفاصيل وشروط القبول بمدرسة المجوهرات.. فيديو

ترشيحاتنا

الجزائر وبلماضي الأقرب .. ومحرز يهدد عرش صلاح وماني الإفريقي

شاهد .. مدرسة في التجمع الخامس تعلق على جدرانها لوحة معلوماتية عن تابلت أولى ثانوي

بفستان أنيق .. مى عمر تبرز أنوثتها فى ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائى

عبادتان لتفريج الكروب وفتح أبواب الفرج .. فيديو

سمير فرج يوضح كيف تسيطر إيران على حركة مرور النفط في المنطقة.. فيديو

بفستان أسود.. ريم مصطفى تبهر جمهور مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور