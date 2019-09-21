اخبار نادي الزمالك اليوم السبت 21-9-2019.. أول قرار من ميتشو قبل مواجهة الاتحاد.. وعقوبات تنتظر الابيض

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، 21 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:
- صدمة لـ عشاق الزمالك.. عبد الغني يعلن مدة غيابه عن الملاعب
أعلن محمد عبد الغني مدافع الزمالك عن مدة غيابه عن الملاعب ومدى اصابته التي تعرض لها خلال مباراة الزمالك والأهلي، في السوبر المصري الذي انتهى بفوز المارد الأحمر.
- أول قرار لـ ميتشو قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدوري
قرر ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض تدريبه في العاشرة مساء غد الأحد، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الاثنين في الجولة الاولى لمسابقة الدوري.
- عقوبات فى انتظار نادي الزمالك بسبب السوبر
كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن العقوبات المحتمل أن يتعرض لها نادى الزمالك بسبب عدم استلام ميداليات السوبر المصري.
- الكاف يعلق على سقوط الزمالك أمام الأهلي في السوبر
علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري، على حساب الزمالك، أمس، الجمعة، على ملعب برج العرب.
- ميتشو يحتوي لاعبي الزمالك بعد خسارة لقب كأس السوبر أمام الأهلي
قام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب الصباحي للفريق اليوم.
- شاهد.. رسالة كهربا عن مشجع الزمالك المتوفى
نعى محمود كهربا نجم الزمالك السابق ولاعب أفيس البرتغالى الحالى، مشجع الزمالك الصغير أدهم الكيكي الذي توفي قبل حضوره مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك اليوم إثر حادث سير.
- والد ضحية عشق الزمالك يروى لحظات وفاة نجله وتكفينه بعلم النادي
عندما يشتد عضدك في بيت يعشق أهله مشاهدة كرة القدم، خاصة عشاق نادي الزمالك، الذين يمرون مع النادي بأوقات عصيبة كثيرًا ما تتكرر، يصبح التشجيع والانتماء للنادي أكثر من بعض مشجعى الأندية الأخرى، فالعشق والانتماء دفعا الطفل أدهم مسعد الكيكي، الذي تأثر بتشجيع وحب والده لنادي الزمالك، ليرث منه عشق النادي ويكمل مسيرة تشجيع لم تنته لوالده.
- صدمة لـ عشاق الزمالك.. عبد الغني يعلن مدة غيابه عن الملاعب
أعلن محمد عبد الغني مدافع الزمالك عن مدة غيابه عن الملاعب ومدى اصابته التي تعرض لها خلال مباراة الزمالك والأهلي، في السوبر المصري الذي انتهى بفوز المارد الأحمر.
- أول قرار لـ ميتشو قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدوري
قرر ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض تدريبه في العاشرة مساء غد الأحد، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الاثنين في الجولة الاولى لمسابقة الدوري.
- عقوبات فى انتظار نادي الزمالك بسبب السوبر
كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن العقوبات المحتمل أن يتعرض لها نادى الزمالك بسبب عدم استلام ميداليات السوبر المصري.
- الكاف يعلق على سقوط الزمالك أمام الأهلي في السوبر
علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري، على حساب الزمالك، أمس، الجمعة، على ملعب برج العرب.
- ميتشو يحتوي لاعبي الزمالك بعد خسارة لقب كأس السوبر أمام الأهلي
قام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب الصباحي للفريق اليوم.
- شاهد.. رسالة كهربا عن مشجع الزمالك المتوفى
نعى محمود كهربا نجم الزمالك السابق ولاعب أفيس البرتغالى الحالى، مشجع الزمالك الصغير أدهم الكيكي الذي توفي قبل حضوره مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك اليوم إثر حادث سير.
- والد ضحية عشق الزمالك يروى لحظات وفاة نجله وتكفينه بعلم النادي
عندما يشتد عضدك في بيت يعشق أهله مشاهدة كرة القدم، خاصة عشاق نادي الزمالك، الذين يمرون مع النادي بأوقات عصيبة كثيرًا ما تتكرر، يصبح التشجيع والانتماء للنادي أكثر من بعض مشجعى الأندية الأخرى، فالعشق والانتماء دفعا الطفل أدهم مسعد الكيكي، الذي تأثر بتشجيع وحب والده لنادي الزمالك، ليرث منه عشق النادي ويكمل مسيرة تشجيع لم تنته لوالده.