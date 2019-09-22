بعد ما نشرته حركة حماس .. عمرو أديب: مكنش العشم.. فيديو

قال الإعلامى عمرو أديب، إن هناك من يقف وراء زعزعة إستقرار الدولة المصرية من خلال الترويج للشائعات والأكاذيب.



وعرض "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، رسالة صوتية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يحذر من تداول أي شىء عن المظاهرات في مصر، منوها بأن المواقع التابعة لحماس نشرت أن هناك مظاهرات في مصر، معقبا: "مكنش العشم بعد كل اللي عملناه، كل ده عشان الإخوان، عندكم ولاء للجماعة أوي كده ".



وأكمل:"إيه الشعب اللي عايز يعمل كل شوية ثورة، وإيه أخرتها، إحنا عاملين ثورتين في 7 سنين، ده ريكورد.. عايزين نعمل الثورة التالتة عشان التالتة تابتة يعني، عايزين شوية عقل".