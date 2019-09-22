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رياضة

أهداف بيراميدز وإنبي .. شاهد ملخص مباريات اليوم الأول في الدوري المصري..فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:52 ص
أهداف بيراميدز
أهداف بيراميدز
ريهام بكير
انطلقت مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الـ61 يوم السبت 21-9-2019 بثلاث مباريات ، طلائع الجيش والمقاولون العرب ، ثم الجونة مع الإسماعيلي ، واختتمت بلقاء بيراميدز أمام إنبي.

طلائع الجيش مع المقاولون العرب
حقق فريق المقاولون العرب فوزا نظيفا على منافسه طلائع الجيش بهدف نظيف دون رد ، أحرزه سيف الدين الجزيري في الدقيقة "74" من خلال تمريرة من طاهر محمد طاهر إلى محمد سالم الذي يرسل عرضية أكثر من رائعة يقابلها سيف الدين الجزيري برأسية في شباك طلائع الجيش.

الجونة مع الإسماعيلي
تغلب فريق الإسماعيلي على منافسه الجونة بهدف دون رد، وجاء الهدف بـ"نيران صديقة" حيث سجله عن طريق رأسية محمد ناجي جدو لاعب الجونة الذي أخطأ في تشتيت الكرة ووضعها في شباك فريقه.

بيراميدز وإنبي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا ساحقا على ضيفه نادي إنبي بأربعة أهداف نظيفة دون رد ، أحرز الأهداف عمر جابر وهدفين لعبدالله السعيد وهدف لمحمد فاروق

وبتلك النتائج يتصدر بيراميدز جدول المسابقة بمعدل الأهداف بعد انتهاء مباريات اليوم الأول.

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