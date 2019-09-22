أخبار الرياضة ليلا .. تعديلات في جهاز الزمالك.. صدام تونسي بين النقاز ومعلول.. فيديو

خلال 48 ساعة .. تعديلات في الجهاز الفني للزمالك



نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن الموعد المحدد لوصول مدرب حراس الفريق الجديد بالإضافة لمدرب اللياقة البدنية الجديد.شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما شديدا على حسام عاشور كابتن النادي الأهلي، والذي توج بلقب السوبر المصري أمام الزمالك بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا ، على الجميع ان يسمع كلامي ويصدقني فرمضان صبحي لاعب الأهلي زملكاوي.رفض التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك ، مصافحة مواطنه علي معلول الظهير الأيسر للأهلي ، عقب تتويج الاخير بكأس السوبر بعد الفوز على غريمه التقليدي 3-2.قال محمد الخولي، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن تحديد عدد مشجعي الفريق أمام ماليندي سيتي التنزاني في إياب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية الإفريقية سيتم إعلانه الأحد.نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".انطلقت مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الـ61 يوم السبت 21-9-2019 بثلاث مباريات ، طلائع الجيش والمقاولون العرب ، ثم الجونة مع الإسماعيلي ، واختتمت بلقاء بيراميدز أمام إنبي.